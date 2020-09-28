وحدة من مستشفى الهمشري توجهت إلى مخيم البداوي وأخدت 35 عينة لمخالطين

قامت وحدة الكورونا في “مستشفى الشهيد محمود الهمشري” التابع لـ “جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني”، وبالتنسيق مع الإنروا، بالتوجه شمالا الى مخيم البداوي، لإجراء فحوص لمخالطين، بتوجيهات من السفير الفلسطيني أشرف دبور.

وأكد مدير المستشفى رياض أبو العينين في بيان “أن فريق الكورونا أخد 35 عينة لمخالطين من مخيم البداوي… وغدا الى البقاع إن شاء الله”.

ودعا الى “مزيد من الحرص وإتباع إرشادات وزارة الصحة، من تباعد ولبس للكمامة وتعقيم اليدين والإبتعاد عن التجمعات، بخاصة وأن عدد الإصابات يرتفع يوميا وثمة أكثر من 940 حالة مؤكدة… و23 حالة وفاة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام