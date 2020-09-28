خلية الأزمة في القبيات: النتائج الإيجابية باتت 52

أفادت خلية الأزمة في القبيات في بيان، بأن “النتائج الإيجابية (للفحوص العائدة إلى وباء كورونا) منذ بداية الأسبوع أصبح عددها 52، إذ أضيفت إليها النتائج التي صدرت حتى الآن وهي تعود إلى ثلاثة أشخاص”.

وأضاف البيان: “ستقام حملة فحوص PCR محددة الأربعاء 30 ايلول 2020، آخذين في الاعتبار بأن الخلية قامت بكل الاتصالات اللازمة لتأمين الأعداد المطلوبة (حوالى 400 فحص حتى الآن) وهو ما جعل مستحيلا إجراءها قبل يوم الأربعاء”.

وستتواصل الخلية مع الأشخاص المعنيين لتحديد وقت ومكان فحصهم تجنبا للاكتظاظ والتخالط، مشددة على ضرورة الالتزام بالوقت والتنبه إلى مكان إجراء الفحص.

وسألت الجميع “البقاء في السيارات يوم الفحص، على أن يقوم المسؤولون بمناداة المعنيين بالفحص عند الوصول إلى الوقت المحدد لهم”.

وسألت “كل من قام بإجراء فحص PCR أن يعلمنا به وبنتيجته، إفساحا في المجال لسواه ممن لم يجروا الفحص بعد”.

وذكرت خلية الأزمة “الجميع وبخاصة كل من لديه عوارض او تخالط”، بضرورة التواصل معها على أحد الرقمين:

70/703392- 71/743192.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام