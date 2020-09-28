متطوعو محافظة بعلبك الهرمل أقفلوا مركز تجميع وتوزيع الدواء تضامنا مع المحافظ خضر

أصدر متطوعو محافظة بعلبك الهرمل بيانا استنكروا فيه حملة الإفتراء على محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وأعلنوا تعليق عملهم التطوعي “وإقفال مركز تجميع وتوزيع الدواء إلى إشعار آخر كرد فعل تضامني مع المحافظ خضر”.

وأضاف البيان: “كنا على تماس مباشر مع سعادة محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر منذ بداية ازمة corona virus، ولم نر فيه سوى الشخص الغيور على صحة جميع المواطنين، وكان العون والسند، حيث أطلق حملة “شارك دواك” التي قدمت الأدوية إلى أكثر من 1500 عائلة حتى الآن، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأخرى التي كانت تقدم في الأيام الصحية المجانية التي كانت تقام في العديد من القرى والبلدات برعاية وتوجيه المحافظ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام