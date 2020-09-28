تقرير مستشفى رفيق الحريري: 84 اصابة و27 حالة حرجة ووفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2020 - 22:56

تقرير مستشفى رفيق الحريري: 84 اصابة و27 حالة حرجة ووفاة واحدة

منذ 2 ساعة 28 September، 2020
مستشفى الحريري
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخرالمستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:
“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 669 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 25.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 479 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27.

– حالات وفاة: 1”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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