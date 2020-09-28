العمل الاسلامي في ذكرى انتفاضة الاقصى: لرفد القضية الفلسطينية ورفض كل سياسات التطبيع

أكدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان ببيان لمناسبة الذكرى العشرين لانتفاضة الأقصى، على “حق الشعب الفلسطيني المجاهد والمقاوم في تقرير مصيره، وعلى حقه وحق اللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات بالعودة إلى أرضهم ووطنهم لأن حق العودة هو حق مكتسب وعلى هيئة الأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لحث العدو الصهيوني الغاصب وإجباره على تنفيذ القرارات الدولية والأممية الصادرة والتي تؤكد على مظلومية الشعب الفلسطيني المكافح وحقه في العودة إلى دياره آمنا سالما معززا مكرما”.

وأشارت الجبهة إلى أن “انتفاضة الأقصى كانت وما زالت شعلة مضيئة أنارت الدرب والطريق للأجيال القادمة وأبقت القضية الفلسطينية حية في نفوس وصدور وذاكرة الشعوب العربية والإسلامية قاطبة”، داعية إلى “رفد القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه ورفض كل سياسات التطبيع الخيانية مع هذا العدو الغادر الماكر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام