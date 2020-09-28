اليمن: 16 غارة للعدوان على عدة محافظات و263 خرقا بجبهات الحديدة

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الاثنين 16 غارة جوية على صنعاء ومأرب وصعدة وعسير ونجران.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 7 غارات على مديرية صرواح و3 غارات على مديرية رحبة في محافظة مأرب وغارتين على نقيل الوتدة بمديرية خولان الطيال بصنعاء وغارة على مديرية باقم بصعدة”، وأضاف أن “طيران العدوان شن غارتين على الربوعة في عسير وغارة على الشبكة بنجران”.

من جهة ثانية، أوضح المصدر أن “خروق قوى العدوان لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة بلغت خلال الــ 24 ساعة الماضية 263 خرقا بينها استحداث تحصينات في الجبلية والدريهمي”.

وأضاف المصدر أن “من بين الخروق تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة والمنظر والتحيتا وحيس والفازة والجبلية، واستهداف مدينة الدريهمي بتسع قنابل من طائرات تجسسية و56 خرقا لأكثر من ستمائة صاروخ وقذيفة و186 خرقا بالأعيرة النارية”.

المصدر: موقع انصار الله