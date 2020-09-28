عمليات البحث عن شاب سوري غرق في مياه العاصي تستكمل غدا

تواصلت اليوم عملية البحث عن الشاب السوري خالد درويش الذي غرق بينما كان يحاول السباحة في مياه العاصي، بمشاركة العشرات من شباب الهرمل وعناصر الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية وتواجد لعناصر من الصليب الأحمر اللبناني، وحضور رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق ورئيس بلدية الشواغير حسان الحاج حسن.

وعند ساعات بعد الظهر وصل فريق من الإنقاذ البحري التابع للدفاع المدني حيث جرت عمليات غطس وبحث في مياه النهر واستمرت حتى ساعات المساء، في ظل ظروف صعبة دون الوصول إلى نتيجة، على أن تتواصل غد عملية البحث.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام