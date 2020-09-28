أرمينيا تهدد باستخدام منظومات “إسكندر” حال إرسال تركيا مقاتلات “F-16” إلى قره باغ(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2020 - 19:22

أرمينيا تهدد باستخدام منظومات “إسكندر” حال إرسال تركيا مقاتلات “F-16” إلى قره باغ(روسيا اليوم)

منذ 12 mins 28 September، 2020
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