وزارة الدفاع الأرمينية: تم صد هجمات الجيش الأذربيجاني والمعارك متواصلة في شمال وجنوب كاراباخ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2020 - 17:32

وزارة الدفاع الأرمينية: تم صد هجمات الجيش الأذربيجاني والمعارك متواصلة في شمال وجنوب كاراباخ

منذ 31 mins 28 September، 2020
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