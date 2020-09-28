الدفاع الأرمنية: جيش قره باغ صد هجوما بالدبابات من قبل القوات الأذربيجانية

قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن قوات جمهورية قره باغ غير المعترف بها صدت هجوما بدبابات شنه اليوم الاثنين في المنطقة الجيش الأذربيجاني.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان الى ان “العدو شن هجوما بالدبابات في الاتجاه الجنوبي الشرقي، لكن جيش الدفاع لقره باغ صده بنجاح ودمر 10 مدرعات أذربيجانية. الأعمال القتالية تستمر”.

واندلعت صباح أمس الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وقره باغ الجانب الأذربيجاني بشن “ضربات جوية وصاروخية” على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم