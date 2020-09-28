الرئيس بري دعا الى جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها 40 بندا

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين الى عقد جلسة نيابية تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس الواقع فيه 30 ايلول و1 تشرين الاول 2020، (قبل الظهر وبعده)، في “قصر الاونسكو”، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

ووزعت دوائر المجلس النيابي جدول اعمال الجلسة، وفيه:

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2490: المتعلق بالاثراء غير المشروع.

2 – اقتراح القانون الرامي الى منح العفو العام.

3 – مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6404: طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.

4 – مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6428: طلب الموافقة للحكومة على الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان.

5 – مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6632: طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي.

6- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1935: استبدال اسم قرية بشتليدا – محافظة جبل لبنان – قضاء جبيل باسم قرية “بتشليدا وفدار”.

7- اقتراح القانون الرامي الى الاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 – 2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل. المقدم من النائبة بهية الحريري.

8- اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي، المقدم من النائبة بهية الحريري.

9- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية (ملف 396).

10- اقتراح قانون المياه.

11- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (الغاء الاسهم لحامله والاسهم لامر).

12- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية.

13- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى انشاء صندوق بطالة مؤقت.

14- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم).

15- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 (رسوم الفراغ والانتقال).

16- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000.

17 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية.

18- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.

19- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد سريان احكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض.

20- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء السيارات التي اصبحت خارج الخدمة نتيجة للعدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006.

21- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية المقدم من النائبين علي فياض وابراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020.

22- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء سيارات الاسعاف والاطفاء والانقاذ العائدة للجمعيات والبلديات واتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل.

23- اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.

24- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تصحيح اسم قرية “زعربتغرين” باسم قرية “زغربتغرين” في محافظة الشمال – قضاء المنية الضنية.

25- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين.

26- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام الصناديق والمؤسسات بتسديد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية.

27- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 57 من قانون الجمارك المقدم من النائب طوني فرنجية.

28- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 300 مليار ليرة في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة.

29- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المراحل المهنية كافة من اي بدلات ورسوم مالية متوجبة عليهم للعام الدراسي 2020 – 2021.

30- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

31- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المقدم من النائب علي بزي.

32- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).

33- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان.

34- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته.

35- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد المهل المحددة في بعض القوانين.

36- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة (9) من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند اكتماله ال 68 (ثمانية وستين سنة بدلا من ال 64 (اربعة وستين سنة).

37- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء سكان قرى مدينة جونية وبلدات ذوق مصبح – ذوق مكايل، عين الريحانة عينطورة وجعيتا من جزء قانون استهلاك الكهرباء.

38- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994 (الترخيص لشركة كازينو لبنان باستثمار نادي القمار في المعاملتين).

39 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى رفع السرية المصرفية عن كل ما يتعاطى بالشأن العام منذ ما بعد اتفاق الطائف عام 1990.

40 – اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام