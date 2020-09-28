أردوغان يجدد دعم بلاده لباكو ويدعو أرمينيا للانسحاب من مناطق “تحتلها” بأذربيجان

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين، التأكيد على دعم بلاده لأذربيجان في الصراع العسكري الدائر حاليا مع أرمينيا بإقليم ناغورني قره باغ، معتبرا أن أرمينيا “قوة احتلال” عليها الانسحاب من أراضي أذربيجان. وقال أردوغان في كلمة متلفزة “أدين الهجوم الأرميني على أذربيجان، وتركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان الشقيقة والصديقة بكل إمكانياتها”.

وتابع الرئيس التركي قائلاً إن “ثلاثية مينسك المكونة من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية بذلت كل ما بوسعها منذ 30 عاماً لعدم حل المشكلة وحاليا تقوم بالتهديد”.

المصدر: سبوتنيك