ممثلو الادعاء بتركيا يعدون لائحة اتهام تطالب بسجن سعوديين اثنين مدى الحياة في قضية خاشقجي

يعد ممثلو الادعاء العام في تركيا لائحة اتهام ثانية بحق ستة مسؤولين سعوديين فيما يتعلق بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018. وذكرت وسائل إعلام تركية الاثنين، أن النيابة العامة في إسطنبول أعدت لائحة اتهام جديدة بحق 6 سعوديين، اثنان منهم يعملان في القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية قتل خاشقجي.

وطالبت النيابة العامة بالسجن مدى الحياة مع الأعمال الشاقة بحق معاون القنصل السعودية، وملحق بالقنصلية بتهمة القتل العمد من خلال التخطيط المسبق والتعذيب بشعور وحشي”. بحسب وسائل الإعلام التركية. كما طالبت النيابة العامة بالسجن 5 سنوات للأربعة الآخرين بتهمة إخفاء الأدلة في القضية. هذا وأعلنت النيابة العامة السعودية مطلع الشهر الجاري، إصدار أحكام بحق المتهمين بقتل خاشقجي، وبذلك تنقضي الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وتصبح الأحكام واجبة النفاذ، فيما تصر تركيا على تشكيل محكمة عادلة لمحاكمة الجناة، في ظل اتهامات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعلاقته بالجريمة.

وفي تموز/يوليو الماضي، عقدت محكمة تركية أولى جلساتها في محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي، وكانت النيابة العامة أعدت لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين. وبعد انتهاء جلستها الأولى أمس الجمعة، قررت المحكمة عقد الجلسة التالية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

المصدر: سبوتنيك