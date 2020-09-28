مراسل المنار: داهمت وحدات الجيش اللبناني عددا من المنازل المحيطة بمنزل الانتحاري عمر بريص وأوقفت توفيق عكوش احد تجار السلاح والمقرب من الموقوف خالد حبلص – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 28 2020 - 15:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً الساعة 8:30 مساءً بتوقيت بيروت حول آخر التطورات السياسية
الرئيس ميشال عون يؤكّد تمسكه بمبادرة الرئيس الفرنسي منوهاً بالاهتمام الذي يبديه حيال لبنان واللبنانيين
الرئيس عون يأسف لعدم تمكّن الرئيس المكلّف من تشكيل الحكومة الجديدة وفق مندرجات المبادرة الفرنسية خصوصاً لجهة الإصلاحات
الخارجية الإيرانية: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون لبنان لأنّ ذلك لن يساعد في حل مشاكله
مراسل المنار: الجيش اللبناني يداهم عدداً من المنازل المحيطة بمنزل الانتحاري عمر بريص في المنية ويوقف أحد تجار السلاح
الخارجية الإيرانية: لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة ولن يكون هناك وما يشاع هو للاستهلاك الداخلي في أميركا
وسائل إعلام عراقية: السفير الأميركي في بغداد يغادر مقر السفارة إلى قنصلية الولايات المتحدة في أربيل
حماس في الذكرى الـ20 لانتفاضة الأقصى: نؤكد رفضنا لما أقدم عليه البعض من تطبيع العلاقات ونستهجن موقف الجامعة العربية
حماس: العمل المشترك والحوار الوطني الشامل هما خيار استراتيجي لن نتراجع عنه وسنبذل في سبيله كل وسعنا وزيادة
حركة الجهاد الإسلامي: انتفاضة الأقصى ستظل نقطة مضيئة ملهمة لمواصلة المقاومة والتأكّد من جدواها
رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين اليمنية يعلن عن اتفاق بين أطراف المفاوضات في جنيف على جولة جديدة الشهر المقبل
تواصل المواجهات في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان والرئيس الأذري يعلن تعبئة عسكرية جزئية في البلاد
وزارة الدفاع الأذرية: الجيش يسيطر على مرتفعات استراتيجية في قره باغ كانت تحت سيطرة أرمينيا
رويترز: أذربيجان تنفي إرسال تركيا مسلحين من شمال سوريا إلى أراضيها
الخارجية الأذرية: ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة قصف أرمينيا للمنشآت المدنية في مدينة تيرتير القريبة من قره باغ
الأمم المتحدة تدين سقوط قتلى مدنيين جراء الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان وتدعو إلى إنهاء فوري لإطلاق النار
الاتحاد الأوروبي: نحن على اتصال دائم بأطراف الأزمة في قره باغ لوقف المواجهات ونرفض أي تدخل خارجي فيها
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: حان الوقت لإنهاء أزمة قره باغ وعلى أرمينيا الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في أذربيجان
الخارجية الروسية: نحث جميع اللاعبين الخارجيين على ضبط النفس بشأن الوضع في منطقة قره باغ
الخارجية الإيرانية: ندعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف فوري لإطلاق النار لتمهيد الأرضية للحوار بين البلدين
فرانس برس: أكثر من مليون وفاة بفيروس كورونا في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر الماضي
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعرب عن قلقها حيال الارتفاع الحاد في عدد إصابات كورونا وتدعو السكان للالتزام بالتدابير
السعودية تعلن أنّها ستستضيف قمة مجموعة العشرين المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا
النيابة العامة في اسطنبول توجه تهماً إلى 6 سعوديين إضافيين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018
المفاوضون البريطانيون والأوروبيون يواصلون محادثاتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل علاقتهم التجارية في مرحلة ما بعد بريكست
قاض فدرالي أميركي يوقف قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر تنزيل "تيك توك" في الولايات المتحدة قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن يتهم ترامب باستخدام المحكمة العليا للانقلاب على نظام "أوباماكير" الصحي
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناغورني قره باغ والالتزام بوقف إطلاق النار
الخارجية الإيرانية: طهران تدعو أذربيجان وأرمينيا للوقف الفوري للقتال وبدء الحوار وتؤكّد استعدادها للعمل في هذا المجال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مراسل المنار: داهمت وحدات الجيش اللبناني عددا من المنازل المحيطة بمنزل الانتحاري عمر بريص وأوقفت توفيق عكوش احد تجار السلاح والمقرب من الموقوف خالد حبلص
منذ 59 mins
28 September، 2020
التعليقات
ذات صلة
نصائح للوقاية من الفيروسات
قوى الامن: توقيف 4 أشخاص لبيع تراخيص عازل أشعة شمس للسيارة مزورة
المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت استمع الى جريصاتي بصفة شاهد
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}