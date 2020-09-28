أعلنت وزارة الدفاع الهولندية اعتزامها إرسال نحو 35 جنديا إلى الأردن، لمساعدة القوات البلجيكية في معركة جديدة تخوضها الشهر المقبل ضد” تنظيم داعش” في المنطقة. وجاء في بيان صحافي الاثنين على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الهولندية، “قرر مجلس الوزراء مواصلته لتقديم الدعم إلى بلجيكا، إذ ستساهم هولندا في المعركة المستمرة ضد تنظيم داعش، وفي إطار تعاونها مع بروكسل مسبقا، سترسل حوالي 35 جنديًا ولمدة عام تقريبا”.

وأوضح البيان “سيؤمن الجيش الهولندي وحدة طائرات [إف – 16] البلجيكية في القاعدة في الأردن، والتي ستبدأ مهمتها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، كما سيعمل الجنود على حماية بعضهم البعض”. وقالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد، “داعش ما زال ينفذ عشرات الهجمات كل شهر ضد الحكومة العراقية وقوات الأمن وضد المدنيين. حيث يتم تزويده جزئيا، حتى الآن، بالأسلحة والذخيرة والمواد اللازمة لصنع المتفجرات من سوريا”. أما وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، فقد لفت إلى أن “القتال ضد داعش وتحقيق الاستقرار في بغداد سيستغرق وقتا طويلا”، وقال “صحيح أن داعش لم يعد موجودا بالشكل الذي كان عليه سابقا، وذلك بفضل هولندا. ولكن يجب أن نبقى متيقظين لتجنب عودة التنظيم. وهذا هو سبب استمرار مساهمة أمستردام”.

المصدر: سبوتنيك