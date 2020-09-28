هذا ما عليك فعله في حال فقدت هاتفك الذكي

يعدّ فقدان الهاتف الذكي مصيبة كبيرة، خصوصاً أن كل البيانات والمحادثات والمعلومات الشخصية موجودة عليه. كذلك، فإنّ كلمات المرور ومعلومات الحساب المصرفي والصور بداخله، وفي حال وقعت في يد الشخص الخطأ، فإن المشكلة ستكون كبيرة جداً وحقيقية.

إجراءات أساسية:

1- تعيين رمز مرور قوي وفريد: من المهم جداً أن تقوم بوضع رمز مرور قوي لهاتفك، ما يجعل أمر اختراقه صعباً. وفي حال كان هاتفك يحتوي على تقنية التعرف على الوجه أو ماسحٍ ضوئي لبصمات الأصابع، فتأكد من تشغيل أحدهما أو كليهما، حيث يضيفان طبقة أخرى من الأمان.

2- تشغيل ميزة العثور على جهازي: يجب عليك التأكد من أن ميزة “Find My Device” في هاتف أندرويد أو “Find My iPhone” هاتف آيفون قيد التشغيل حتى تتمكن من تحديد موقع هاتفك المفقود أو مسح البيانات والمعلومات الموجودة فيه عن بُعد.

3- الاحتفاظ برقم IMEI الخاص بهاتفك: إذا فقدت هاتفك الذكي أو سُرق، فهناك احتمال أن يحاول السارق بيعه عبر الإنترنت. وقبل حدوث ذلك يجب عليك كتابة رقم IMEI الخاص بهاتفك – الذي ستجده في هاتف أندرويد ضمن قسم (حول الهاتف) About phone في تطبيق الإعدادات، وفي هاتف آيفون اضغط على *6# – في ورقة خارجية، والاحتفاظ به حتى تتمكن من المطالبة به وإثبات مليكتك له، إذا ظهر في أي وقت.

ماذا تفعل إذا فقدت هاتفك الذكي أو سُرق:

1- اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى هاتفك المفقود: أول ما عليك فعله عند فقدان الهاتف الذكي هو الاتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه، إذ ربما لا يكون مفقوداً، وقد يكون موجوداً في مكان ما حولك.

وفي حال اكتشفت أن الهاتف مفقود بالفعل، فقد يكون شخص ما قد وجده ويحاول إعادته إليك، لكنه لن يتمكن من فتحه. لذلك فإن اتصالك السريع سيحل هذه المشكلة.

2- تتبع مكان هاتفك جغرافياً: بالإعتماد على طراز هاتفك الذكي أو نظام التشغيل الذي يعمل به، فمن المؤكد أنه يحتوي على ميزة (العثور على هاتفي) مثبتة عليه سابقاً، لأن أجهزة اَيفون لديها ميزة يُطلق عليها (Find My)، وأجهزة أندرويد بشكل عام لديها ميزة (Find My Device).

لذلك، يجب عليك التأكد من تفعيل هذه الميزة بمجرد البدء باستخدام الهاتف، لأنها ستساعدك في تتبع الهاتف في حالة فقدانه أو سرقته، كما ستساعدك على حذف بياناتك عن بُعد في حالة عدم التمكن من الوصول إليه.

وفور فقدان هاتفك، يمكنك استخدام هاتف آخر أو حاسوبك لتتبع الهاتف كما يلي:

1- إذا كنت تستخدم هاتف آيفون فانتقل إلى رابط icloud.com/find.

2- إذا كنت تستخدم هاتفاً يعمل بنظام التشغيل أندرويد فانتقل إلى رابط android.com/find.

3- تأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك المرتبط بالهاتف الذي فقدته. ثم من الخيارات التي تظهر لك اضغط على خيار الرنين، حيث سيؤدي هذا إلى إصدار الهاتف صوتاً، في حالة فقدان الهاتف في مكان مغلق، مثل المكتب أو المنزل.

4- كذلك، ستجد خيار مسح بيانات هاتفك الذكي عن بُعد، فإذا قمت بذلك، لن تتمكن من تتبع هاتفك بعدها، لذا استخدم هذا الخيار فقط كحل أخير؛ لأنه سيجعلك تفقد هاتفك، ولكن ستظل بياناتك الشخصية على الأقل بعيدة عن الاستغلال.

أشياء أخرى يجب القيام بها عندما تفقِد هاتفك

1- يجب عليك تسجيل الخروج من جميع حساباتك عن بُعد، مثل: الحسابات البنكية، والبريد الإلكتروني، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الحسابات التي تدخل إليها بشكل تلقائي عبر هاتفك.

2- تغيير كلمات المرور لأي حسابات تم تسجيل الدخول إليها.

3- راقب عن كثب جميع الحسابات بحثاً عن أي نشاط مشبوه بعد فقدِ هاتفك الذكي

المصدر: bc arabic