لماذا يُعد النوم قرب المروحة مُضرًا؟

بعض الأشخاص لا يستطيعون النوم بدون مروحةٍ، سواء كان ذلك بسبب ليالي الصيف الحارة أو أن صوتها يساعدهم على الاستغراق في النوم، فبالنسبة لهم الهواء الذي يهب مباشرةً نحوهم أمرًا مهمًا. ولكن على الرغم من أن المروحة نفسها ليست شيئاً ساماً، إلا أن استخدامها ليلاً قد يؤدي إلى عواقب معينة.

و للمساعدة في ذلك، يود موقع برايت سايد Bright side أن يوضح لك كيف يمكن أن يتفاعل جسمك في اثناء النوم مع تشغيل المروحة. إضافةً إلى هذا، لدينا بعض الحلول البسيطة تمكنك من أن تحظى بليالٍ باردة بدون مروحة:

1-تسبب لك الجفاف في الفم والممرات الأنفية. كشفت الدراسات أن ترك المروحة قيد التشغيل يمكن أن يساعد في تبخير العرق والرطوبة من جسمك، مما يؤدي إلى الجفاف وجفاف الفم والممرات الأنفية. أما إذا كنت تعيش في منطقة جافة، فهذا الأمر يحتاج إلى عناية خاصة، لأن العواقب يمكن أن تظهر بشكلٍ أسرع. وبشكلٍ عام فأن كوباً من الماء أكثر من كافٍ لاستعادة الماء الذي تحتاجه.

2-إذا كنت تعاني من الحساسية فستجعلها تزداد سوءًا: وطبقًا للأبحاث فأنك إذا كنت تعاني من الحساسية سيكون النوم والمروحة تعمل فكرة سيئة، حيث يمكن أن تساعد الرياح في توزيع جزيئات الحساسية، مما يزيد فرصة الإصابة بالربو وجفاف العين وحساسية العين وحمى القش.

3-إحدى مسببات تشنج العضلات: تميل درجة الحرارة في الليل إلى الانخفاض بسرعة، وبينما يعد التعرض للبرد أحد أسباب تقلصات العضلات، يمكن للمراوح أن تعرضك لهواءٍ باردٍ أكثر تركيزًا وثباتًا، والذي يهب عليك مباشرةً. ومن ناحيةٍ أخرى، إذا كنت تعاني من ليالٍ حارة، فإن الهواء المنبعث من المروحة يمكن أن يزيد درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالحرارة، مثل الغثيان والصداع.

إليك ما يمكنك فعله بدلًا من تشغيل المروحة:

1- النوم والنافذة مفتوحة: حلٌ بسيط لليالي الحارة هو ترك النافذة مفتوحة، حيث تساعد الرياح الباردة في الصباح الباكر على تبريد الهواء وإذا كنت تخشى البعوض، يمكنك تركيب شبكة أو غربال في نافذتك.

2-ضع منشفة مبللة أو دلو مليء بالماء بالقرب من سريرك: لجعل غرفتك مقاومة للجفاف، ضع منشفة مبللة بجانب لوح السرير أو املأ دلوًا بالماء واتركه بجانب السرير على الأرض. ستساعد هذه الحلول على زيادة الرطوبة في غرفة نومك.

3- ضع المروحة في الاتجاه المعاك: إذا كنت لا تستطيع النوم بدون مروحتك، فحاول ابعادها في اتجاهٍ آخر. بهذه الطريقة لن تهب عليك مباشرةً. ويمكنك أيضاً محاولة وضعها بجوار نافذتك، حتى تتمكن من التقاط الهواء الخارجي ومساعدته للدخول إلى غرفتك

ما هو خيارك المفضل لمساعدتك على النوم بشكلٍ أفضل في الليالي الحارة؟ وإذا لم تكن مروحة أو مكيفًا، فهل لديك أي حلول أخرى يمكننا إضافتها إلى قائمتنا

المصدر: bc arabic