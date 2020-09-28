متحدث باسم الحرس الثوري الايراني: العملاء من الحكام العرب اثبتوا تبعيتهم للكيان الصهيوني

أكد المتحدث ومسؤول العلاقات العامة للأركان العامة لقوات الحرس الثوري الايراني العميد رمضان شريف أن “العملاء من الحكام العرب قد اثبتوا من خلال اقامتهم العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني تبعيتهم له منذ الماضي”. وقال العميد شريف في كلمته مساء الاحد، خلال حفل اقيم لاحياء ذكرى شهداء مدينة خواف بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران، إن “هؤلاء الحكام يتصورون أنهم لو اتكؤا على عمود الكيان الصهيوني المهترئ فبإمكانهم مواصلة حياتهم لكنهم سيندمون بشدة على فعلتهم هذه”.

وتابع العميد شريف أنه “لو ازيل السيف عن رؤوس شعوب هذه الدول العربية وسئلت هل هي راضية عن هذه العلاقات، فمن المؤكد أنها ستعلن صراحة أن الكيان الصهيوني هو العدو الأول للمسلمين”. واشار الى ان “جميع الفصائل الفلسطينية ادانت اقامة بعض الدول العربية في المنطقة علاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب”، مضيفاً أن “ما اقدمت عليه هذه الدول العربية لم يسفر سوى عن الكراهية لها والكشف عن خيانتها للمسلمين”.

وخاطب حكام هذه الدول العربية في المنطقة، قائلاً، إن “استغلال رأفة ايران العظيمة والمقتدرة في هذا المجال له حدود وسيشعرون (حكام هذه الدول) بالندم الشديد إن لم يستمعوا الى نصيحة سماحة قائد الثورة الاسلامية في ادانة تداعيات هذا العمل”.

واشار الى “جهاد الشهيد القائد قاسم سليماني خلال 40 عاما منذ فترة الدفاع المقدس ومن ثم ضد الجماعات التكفيرية والارهابية ومنها “داعش” العميلة لاميركا والكيان الصهيوني، دفاعا عن الامة الاسلامية سواء الشيعة او السنة امام الاعداء واذنابهم وعملائهم، وتخليصه دول المنطقة من شر “داعش””.

المصدر: ارنا