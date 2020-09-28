الصحة الهندية: اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند يتجاوز 6 ملايين (وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2020 - 11:20

الصحة الهندية: اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند يتجاوز 6 ملايين (وكالة الصحافة الفرنسية)

منذ 2 ساعة 28 September، 2020
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