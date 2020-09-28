الصحة الهندية: اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند يتجاوز 6 ملايين (وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2020 - 11:20
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً الساعة 8:30 مساءً بتوقيت بيروت حول آخر التطورات السياسية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: القوى السياسية اللبنانية فضلت مصالحها الفردية على مصلحة البلد بشكل عام
ماكرون: الرئيس سعد الحريري أخطأ عندما أضاف الشرط الطائفي لتشكيل الحكومة
ماكرون: الإصلاحات ضرورية وخلال 20 يوماً سأعمل على جمع الأسرة الدولية لمساعدة لبنان
ماكرون: المسألة الأساسية هي تشكيل حكومة مهمة وتطبيق الإصلاحات والمضي قدماً ويجب أن نلحظ فشل المحاولة الأولى
الخارجية الإيرانية: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون لبنان لأنّ ذلك لن يساعد في حل مشاكله
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 7 وفيات و1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
فرانس برس: أكثر من مليون وفاة بفيروس كورونا في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر الماضي
وزارة الصحة الهندية تعلن أنّ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ6 ملايين
السعودية تعلن أنّها ستستضيف قمة مجموعة العشرين المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا
رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين اليمنية يعلن عن اتفاق بين أطراف المفاوضات في جنيف على جولة جديدة الشهر المقبل
وسائل إعلام عراقية: السفير الأميركي في بغداد يغادر مقر السفارة إلى قنصلية الولايات المتحدة في أربيل
تواصل المواجهات بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمينيين في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين البلدين
وزارة الدفاع الأذربيجانية: الجيش يسيطر على مرتفعات استراتيجية في ناغورني قره باغ كانت تحت سيطرة أرمينيا
الخارجية الأذربيجانية: ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة قصف أرمينيا للمنشآت المدنية في مدينة تيرتير القريبة من قره باغ
الخارجية الروسية: نحث جميع اللاعبين الخارجيين على ضبط النفس بشأن الوضع في منطقة قره باغ
الخارجية الإيرانية: ندعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف فوري لإطلاق النار لتمهيد الأرضية للحوار بين البلدين
الخارجية الإيرانية: لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة ولن يكون هناك وما يشاع هو للاستهلاك الداخلي في أميركا
قاض فدرالي أميركي يوقف قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر تنزيل "تيك توك" في الولايات المتحدة قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن يتهم ترامب باستخدام المحكمة العليا للانقلاب على نظام "أوباماكير" الصحي
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الروسية: وزيرا خارجية روسيا وتركيا يؤكّدان في اتصال هاتفي على ضرورة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناغورني قره باغ والالتزام بوقف إطلاق النار
الخارجية الإيرانية: طهران تدعو أذربيجان وأرمينيا للوقف الفوري للقتال وبدء الحوار وتؤكّد استعدادها للعمل في هذا المجال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الروسية: وزيرا خارجية روسيا وتركيا يؤكّدان في اتصال هاتفي على ضرورة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناغورني قره باغ والالتزام بوقف إطلاق النار
الخارجية الإيرانية: طهران تدعو أذربيجان وأرمينيا للوقف الفوري للقتال وبدء الحوار وتؤكّد استعدادها للعمل في هذا المجال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الصحة الهندية: اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند يتجاوز 6 ملايين (وكالة الصحافة الفرنسية)
منذ 2 ساعة
28 September، 2020
الصحة الهندية
الهند
كورونا في الهند
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