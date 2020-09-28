برنامج ضار في هواتف ”أندرويد“ يمكنه سرقة كلمات المرور من 226 تطبيقاً!

أعلن خبراء أمنيّون من شركة ThreatFabric”، عن اكتشافهم برنامجاً ضاراً لديه القدرة على سرقة كلمات المرور من 226 تطبيقاً من هواتف أندرويد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإنّ “الباحثين أطلقوا على الفيروس اسم Alien، وهو ليس برنامجاً خبيثاً جديداً بالكامل، لكنه إصدار أكثر تقدماً من برنامج ضار سابق يسمى Cerberus”.

ووفقاً للخبراء، إذا أصاب الفيروس هاتفاً ذكياً يعمل بنظام أندرويد فيمكنه تنفيذ عدد من الإجراءات الخطيرة، بما في ذلك عمليات تسجيل دخول مزيفة، وجمع كلمات المرور، ومنح المتسللين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

وقام الباحثون بتحديد 226 تطبيقاً مستهدفاً على هواتف أندرويد، بما في ذلك تويتر وإنستغرام وسناب تشات، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات المصرفية. ولسوء الحظ لا يزال من غير الواضح بعد كيف يمكن للبرنامج الضار إصابة الهواتف الذكية.

وفي السياق، دعا جيك مور، أخصائي الأمن السيبراني في “ESET”، مستخدمي هواتف أندرويد لتوخي الحذر بشأن التطبيقات التي يقومون بتثبيتها على هواتفهم الذكية، وقال: “من المحتمل أن تكون هذه البرامج الضارة خطيرة للغاية ويمكن أن تسبب آثاراً كبيرة وبعيدة المدى على المستخدمين وأجهزتهم”.

ومع هذا، فقد شدّد مور على “ضرورة الابتعاد عن متاجر التطبيقات غير المعروفة وغير الرسمية عندما يتعلق الأمر بتنزيل تطبيقات جديدة، ففي كثير من الأحيان يستغل مجرمو الإنترنت هذه التطبيقات للتسلسل إلى هواتف المستخدمين وسرقة معلوماتهم وبيانتهم الشخصية

المصدر: bc arabic