يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حول آخر التطورات يوم غد الثلاثاء 29 أيلول 2020 عند الساعة الثامنة والنصف مساءَ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2020 - 08:56
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الرئيس ميشال عون دان الاعتداء الإرهابي على موقع الجيش في عرمان وحيا الشهيدين اللذين تصديا مع رفاقهما لمنفذ الاعتداء
الرئيس عون نوه بالإنجاز الأمني الذي حققته قوى الأمن في مواجهة المجموعة الإرهابية في وادي خالد وتمكنها من القضاء عليها
الرئيس نبيه بري تعليقاً على الاستهدافات الإرهابية: الدعوة للجميع لقراءة مشهد الشمال الحزين
الرئيس بري: من لا يفهم لغة الشهداء لغة الجيش والقوى الأمنية في هذه اللحظات الحرجة لا يمكن أن يفهم لغة وطنه
الرئيس بري: دائماً للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية أداء لا يقبل القسمة وبذلاً حتى الشهادة فداء للوطن وصوناً لوحدته
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية هدفه إثارة الفتن وضرب الأمن
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يستنكر العدوان على الجيش اللبناني الذي ارتكبته عصابات ارهابية تتماهى مع المشروع الصهيوني
وزيرة الدفاع زينة عكر: مرة أخرى تتثبت اهمية التنسيق والتعاون بين القوى الامنية ضد الارهابيين
وزيرة الدفاع زينة عكر: الجيش سيبقى على جهوزيته من أجل الدفاع عن لبنان وشعبه
النائب ابراهيم الموسوي: الإرهاب التكفيري والعدو الصهيوني وجهان لعملة واحدة ومعادلة جيش شعب مقاومة أثبتت نجاحها في دحرهما
الحزب الديمقراطي اللبناني: ما يخوضه الجيش من معارك بوجه الإرهاب هو نتيجة انهيار النظام السياسي الحالي بشكل كامل ونهائي
الصحة اللبنانية: تسجيل 1012 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: القوى السياسية اللبنانية فضلت مصالحها الفردية على مصلحة البلد بشكل عام
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: الاصلاحات ضرورية وخلال 20 يوما سأعمل على جمع الاسرة الدولية لمساعدة لبنان
ماكرون: المسألة الأساسية هي تشكيل حكومة مهمة وتطبيق الاصلاحات والمضي قدما ويجب ان نلحظ فشل المحاولة الاولى
ماكرون: الحريري أخطأ عندما أضاف الشرط الطائفي لتشكيل الحكومة
تظاهرات مطالبة برحيل رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو ومحاكمته رغم الإغلاق الشامل والقيود المشددة بسبب فيروس كورونا
الجيش الإيراني يزيح الستار عن 7 منجزات جديدة بينها صاروخ "ذو الفقار بصير" البالستي البحري البالغ مداه 700 كلم
اتفاق بين الأطراف اليمنية على تبادل 1080 أسيراً برعاية الأمم المتحدة
قتلى وجرحى مدنيون وعسكريون في مواجهات عنيفة بين الجيش الأذربيجاني وانفصاليين في منطقة قره باغ المتنازع عليها مع أرمينيا
وزير الخارجية الايراني يبحث هاتفيا مع نظيره الاذربيجاني اهمية وقف المعارك في ناغورني كاراباخ والتوجه للحوار
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: أظهرت أرمينيا مرة أخرى أنها أكبر تهديد على السلام والأمان في المنطقة
وزير الدفاع التركي: موقف أرمينيا العدواني أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز وعليها الرجوع فوراً عنه
الخارجية الروسية: وزيرا خارجية روسيا وتركيا يؤكّدان في اتصال هاتفي على ضرورة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناغورني قره باغ والالتزام بوقف إطلاق النار
الخارجية الإيرانية: طهران تدعو أذربيجان وأرمينيا للوقف الفوري للقتال وبدء الحوار وتؤكّد استعدادها للعمل في هذا المجال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الروسية: وزيرا خارجية روسيا وتركيا يؤكّدان في اتصال هاتفي على ضرورة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناغورني قره باغ والالتزام بوقف إطلاق النار
الخارجية الإيرانية: طهران تدعو أذربيجان وأرمينيا للوقف الفوري للقتال وبدء الحوار وتؤكّد استعدادها للعمل في هذا المجال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حول آخر التطورات يوم غد الثلاثاء 29 أيلول 2020 عند الساعة الثامنة والنصف مساءَ
منذ 1 ساعة
28 September، 2020
السيد حسن نصرالله
حزب الله
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