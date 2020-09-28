روسيا في صدارة موردي النفط إلى الصين للشهر الثاني على التوالي

تعد روسيا المورد الرئيسي الأول إلى الصين من النفط للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس/آب الماضي، وفق بيانات الجمارك الصينية.

وأضافت تلك البيانات أن الشحنات من روسيا بلغت في أغسطس 5.8 مليون طن، أو 1.37 مليون برميل يوميًا. في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن الرقم أقل بنسبة 3.7% عن العام السابق. في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، ظلت روسيا أيضا في صدارة الموردين، حيث زودت الصين بـ 57.1 مليون طن من النفط، بزيادة 15.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة “رويترز”.

وأشارت بيانات الجمارك إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت ثاني أكبر مورد في التقرير الشهري. وبلغ إجمالي الصادرات في السعودية 5.26 مليون طن، بانخفاض 32.5% على أساس سنوي. وانخفضت

الصادرات من العراق، التي احتلت المرتبة الثانية في تموز (يوليو) ، بنسبة 20% عن الشهر الماضي إلى 4.6 مليون طن. ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاج النفط في البلاد من أجل التعويض عن فائض الإنتاج بموجب اتفاقية “أوبك +”.

في الوقت نفسه من الشهر الماضي، زادت واردات الصين من الأمريكتين، حيث زادت الإمدادات من البرازيل بنسبة 75%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 4.15 مليون طن، ومن الولايات المتحدة – أكثر من الضعف، إلى 2.23 مليون طن.

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المصدر: سبوتنيك