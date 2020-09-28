أطعمة يمكن أن تستنزف طاقتك وتجعلك متعبا

يشعر كل منا بتقلبات في المزاج والقدرة والطاقة على مدار اليوم، وهذا الأمر طبيعي تماما، ولكن يحدث في بعض الأحيان أن تستيقظ وأنت تشعر بالتعب وقد يستمر هذا طوال اليوم.

نشر موقع “ذا هيلث سايت” تقريرا صحيا أفاد أن هناك العديد من الأسباب وراء حدوث ذلك، قد تكون الظروف الصحية الأساسية هي السبب، وقد تكون نتيجة لنمط حياة غير صحي.

هناك العديد من الأطعمة التي تصنف بكونها مصدرا للطاقة في الجسم، يمكن للأطعمة الصحيحة أن تعزز مستويات الطاقة لديك، وفي المقابل هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تستنزف طاقتك وتعطيك شعورا بالتعب.

وتشمل قائمة الأطعمة والمشروبات التي تستنزف طاقتك وتجعلك متعبا:

الكحول: تناول الكحول بشكل معتدل أمرا لا بأس به، ولكن الكميات الزائدة منه سوف تؤثر حتما على صحتك الجسدية ومستويات طاقتك وقدرتك اليومية.

السكريات: الكثير من السكريات في نظامك الغذائي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم ويمنحك الطاقة، لكن هذا الأمر مؤقتا إذ ينتج عنه انهيارا في صحتك الجسدية يجعلك تستنزف طاقتك.

الوجبات السريعة: تحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية ونسبة عالية من الدهون والبروتينات لذا يمكن أن تمنحك طاقة مؤقتة، لكن مع مرور الوقت تسبب تدهورا في الصحة العامة وتمنحك شعورا بالتعب والإصابة بأمراض عديدة في الجسم.

الكافيين: يمكن أن يعزز طاقتك على المدى القصير، ولكن الكميات الفائضة منه سوف تستنزف طاقتك، وتجعلك كئيبا ومتعبا طوال النهار.

الكربوهيدرات المكررة: تحتوي على ألياف أقل ويمكن أن تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالضعف والتعب طوال الوقت، لذا حاول تجنب الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من الحبوب المصنعة قدر الإمكان.

المصدر: سبوتنيك