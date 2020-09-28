وسائل إعلام امريكية: نوايا حكومية جادة لغلق السفارة الامريكية في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2020 - 00:50

وسائل إعلام امريكية: نوايا حكومية جادة لغلق السفارة الامريكية في بغداد

منذ 46 mins 28 September، 2020
أخبار موقع المنار

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