العاصمة الروسية موسكو تسجل 16 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5180 حالة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 28 2020 - 00:50

العاصمة الروسية موسكو تسجل 16 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5180 حالة

منذ 1 ساعة 27 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة