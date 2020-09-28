الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يدعو #أذربيجان و #أرمينيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قرة باغ والعودة إلى المفاوضات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2020 - 00:50

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يدعو #أذربيجان و #أرمينيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قرة باغ والعودة إلى المفاوضات

منذ 2 ساعة 27 September، 2020
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