ماكرون: المبادرة الفرنسية لم تسحب عن الطاولة وعلى المسؤولين اللبنانيين انتهاز فرصة تأليف حكومة إنقاذ

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مؤتمره الصحفي حول المبادرة الفرنسية تجاه تشكيل حكومة مهمة في لبنان ان” القوى السياسية اللبنانية فضلت مصالحها الفردية على مصالح لبنان”، مشيراً الى اننا قد “خسرنا شهراً من الوقت لاطلاق الاصلاحات المطلوبة”.

وتوجه لـ “الشعب اللبناني الصديق” مكرراً قوله بان “فرنسا لن تترككم والمبادرة الفرنسية مستمرة”، مشيراً الى ان “الاصلاحات ضرورية وخلال 20 يوما سأعمل على جمع الاسرة الدولية لمساعدة لبنان”.

ولفت ماكرون الى ان ” المسألة الاساسية هي تشكيل حكومة مهمة وتطبيق الاصلاحات والمضي قدماً ويجب ان نلحظ فشل المحاولة الاولى”.

واعتبر الرئيس الفرنسي ان سعد الحريري اخطأ عندما اضاف الشرط الطائفي لتشكيل الحكومة”، واضاف “لا دليل على أن إيران لعبت دورًا في منع تشكيل الحكومة اللبنانية والمبادرة الفرنسية مستمرة”، معتبراً انه “إذا لم يحصل أي تطور على المستوى الداخلي اللبناني سندخل في مرحلة أخرى وقد نذهب نحو تغيير الهيكلية السياسية الموجودة”، لافتاً الى ان “هناك ضرورة لحكومة مهمّة وآمل أن نتمكن من التقدم في الأيام والاسابيع المقبلة”.

واكد الرئيس الفرنسي انه “سيجمع أعضاء المجموعة الدولية لدعم لبنان والإصلاحات شرط لا بديل عنه كي يتمكن لبنان من الإستفادة من المساعدة الدولية”، معلناً ان “المبادرة الفرنسية لم تسحب عن الطاولة وعلى المسؤولين اللبنانيين انتهاز فرصة تأليف حكومة إنقاذ”.

المصدر: موقع المنار