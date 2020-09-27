مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الاحد 27-9-2020

لا استراحةَ بينَ المواجهاتِ التي يخوضُها لبنان، بل مزيدٌ من المشقات، وبعدما نامَ التكليفُ استفاقَ الارهاب..

لبنانُ الدولةُ التي نَخَرَها المتتابعونَ في الفسادِ على مدى عقود، يدمرُها الاميركيُ وحلفاؤه بفرطِ عدوانِهم السياسي والاقتصادي، والانَ يهددُها الارهابيونَ على مدارِ الساعة ..

فالمؤشراتُ كانت بالامسِ واليومَ كفيلةً باظهارِ نوعِ الخطرِ الذي يواجهُه اللبنانيون : انكشافُ مزيدٍ من الخلايا الارهابيةِ النائمة، تُلاحقُها القوى الامنيةُ وتَقضي عليها، لتكونَ التضحيةُ مجدداً كبيرة ، وتحديداً في عكار، معَ ارتقاءِ شهيدينِ للجيشِ من ابنائها خلالَ مواجهةِ ارهابيٍ انتحاريٍ حاولَ اقتحامَ ثُكنةِ عرمان العسكرية.

في السياسة، سُباتٌ بانتظارِ عودةِ الاتصالات، وبعدَ اعتذارِ الرئيسِ المكلفِ لا اعذارَ لمن يُبرِّئُ الانقلابيينَ مما عاثوا في البلدِ خلالَ ستةٍ وعشرينَ يوماً من مسلسلِ التكليف، وهم مَن توسلوا في نواديهم وخلواتِهم كلَّ انواعِ الشقاوةِ والمكرِ والتحاذقِ للاطاحةِ بفرصةِ التقاطِ النفسِ الاخيرِ بعدما خنقوا بسياساتِهم الماليةِ والاقتصاديةِ والاستسلاميةِ كلَّ الوطنِ ورهنوا مستقبلَه للمجهول.

هؤلاءِ يُعيدونَ العجلةَ سريعاً الى الخلف، الى نقطةِ صفرٍ غائرةٍ في وحلِ الازمةِ المتراكم، وباتَ من الصعبِ تحديدُ مكانِها، للانطلاقِ مجدداً على جادةِ الحوارِ والانقاذ… في خضمِّ هذا السواد، شمّاعاتُ البعضِ مجهزةٌ للافلاتِ بعدما اَعدموا محاولاتِ الاجماعِ على الحل : يرفعونَ المبادرةَ الفرنسية، يَتلطَوْنَ وراءَها عندَ عتبةٍ مطلةٍ بقساوةٍ على مشهدِ الانهيارِ الذي يتحملونَ مسؤوليتَه معَ كثيرينَ من الذين يَنكأُونَ اليومَ الجراحَ ويضربونَ وجهَ لبنانَ بعصا الانصياعِ للاميركي والسعودي.

المصدر: قناة المنار