ماكرون: الاصلاحات ضرورية وخلال 20 يوما سأعمل على جمع الاسرة الدولية لمساعدة لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 20:40

ماكرون: الاصلاحات ضرورية وخلال 20 يوما سأعمل على جمع الاسرة الدولية لمساعدة لبنان

منذ 42 mins 27 September، 2020
أخبار موقع المنار

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