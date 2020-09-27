ماكرون: لقد خسرنا شهراً من الوقت لاطلاق الاصلاحات المطلوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 20:40

ماكرون: لقد خسرنا شهراً من الوقت لاطلاق الاصلاحات المطلوبة

منذ 43 mins 27 September، 2020
أخبار موقع المنار

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