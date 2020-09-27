الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: القوى السياسية اللبنانية فضلت مصالحها الفردية على مصالح لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 20:40

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: القوى السياسية اللبنانية فضلت مصالحها الفردية على مصالح لبنان

منذ 44 mins 27 September، 2020
أخبار موقع المنار

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