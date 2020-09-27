الملك الأردني عبدالله الثاني يصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم بعد انتهاء فترته الدستورية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 18:24

الملك الأردني عبدالله الثاني يصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم بعد انتهاء فترته الدستورية

منذ 11 mins 27 September، 2020
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