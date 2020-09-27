مستشفى الحريري: لا وفيات لدينا و 27 حالة حرجة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 18:24

مستشفى الحريري: لا وفيات لدينا و 27 حالة حرجة

منذ 29 mins 27 September، 2020
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
لبنان

اعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي  بعد ظهر اليوم  في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، وجاء فيه:

–   عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 392 فحصا.

–   عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.

–   عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 20.

–   عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5.

–   مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 475 حالة شفاء.

–   عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر.

–   عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27.

–   حالات وفاة: صفر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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