وزارة الدفاع الأرمينية: مقتل 16 جنديا وإصابة أكثر من مئة آخرين في الاشتباكات في قرة باغ (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2020 - 18:22

وزارة الدفاع الأرمينية: مقتل 16 جنديا وإصابة أكثر من مئة آخرين في الاشتباكات في قرة باغ (سبوتنيك)

منذ 39 mins 27 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة