تنظيم مسيرة بحرية رمزية في صور رفضا للتطبيع

رفضا للتطبيع بين الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني أقامت لجان العمل في المخيمات مسيرة بحرية رمزية في صور.

واكد مسؤول وحدة العلاقات الفلسطينية في حزب الله الحاج حسن حب الله ان التطبيع الذي لطالما سعت اليه اسرائيل ومن يقف وراءها من القوى الامبريالية والاستكبار العالمي هي من اجل شرعنة الاحتلال الصهيوني لارض فلسطين ولكن رغم كل المحاولات منذ ما يزيد عن اربعين عاما فشعوب المنطقة العربية لم تطبع وان كانت الحكومات قد عقدت اتفاقيات مع الكيان الصهيوني.

وقال ان شعوب منطقتنا العربية ترفض اي شرعنة للاحتلال وترفض اي تطبيع للاحتلال و اي علاقة او تعاون، معتبراً ان كل الشعب الفلسطيني وكل الامة يعتمدون خيار المقاومة في سبيل تحرير فلسطين.

بدوره اشار امين سر منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العرادات الى ان “هذا التطبيع المجاني التي تقوم به الامارات والبحرين لا يعبر عن وجدان الشعب البحريني والاماراتي”، مضيفاً “نحن متحالفون موحدون فلسطينيين ولبنانيين سنبقى على عهدنا عهد الشهداء ولن تهزنا حفنة من المطبعين الذين تنكروا لاسلامهم ولعروبتهم”.

من جانبه اكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا ان التطبيع هو مسار طويل سارت به دول عربية منذ امد بعيد، وما يحصل اليوم من اعلان تطبيع واتفاقيات ليس تطبيعا فحسب انما انحياز للمشروع الاميركي في المنطقة و هو انحدار الى هاوية الذل والاهانة، لافتاً الى ان الشعب الفلسطيني اثبت تمسكه بهويته و دفع ثمنا باهظا من اجل ذلك.

بعدها نفذ المشاركون مسيرة بحرية عبر المراكب إنطلقت من ميناء صور باتجاه مخيم الرشيدية.

المصدر: موقع المنار