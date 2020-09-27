حركة التوحيد الاسلامي: كل التضامن مع الجيش اللبناني والقوى الامنية في التصدي لهذا الغول التكفيري – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 18:22

حركة التوحيد الاسلامي: كل التضامن مع الجيش اللبناني والقوى الامنية في التصدي لهذا الغول التكفيري

منذ 58 mins 27 September، 2020
حركة التوحيد الاسلامي
لبنان

تقدمت حركة التوحيد الاسلامي بأحر التعازي من قيادة المؤسسة العسكرية وذوي العسكريين الذين سقطوا على أيدي الغدر المتمثل بمجموعات الغلو والتطرف مؤكدة أن هذا المرض العضال والوباء المنتشر في بلادنا العربية والاسلامية على وجه الخصوص انما هو صناعة استخباراتية رخيصة تستثمر في أغرار ما فهموا الدين الاسلامي على حقيقته كدين للرحمة والتسامح والمحبة.

وأضافت الحركة في بيان لها” كل التضامن مع الجيش اللبناني والقوى الامنية كافة، كل التحية لمن يذودون عن حياض الوطن في مواجهة الارهاب ويبذلون دماءهم تضحية وشرفاً ووفاء في وقت أعلن كثيرون حيادهم في معركة الدفاع عن لبنان سواء في الصراع مع العدو الصهيوني او في التصدي لهذا الغول التكفيري”.

ودعا البيان الى الوحدة والوعي معاً بالنظر الى ما يعيشه لبنان من ملمّات .

المصدر: موقع المنار

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