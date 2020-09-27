أذربيجان: إصابة 14 مدنيا جراء القصف الأرمني في قره باغ ( روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 18:22

أذربيجان: إصابة 14 مدنيا جراء القصف الأرمني في قره باغ ( روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 27 September، 2020
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