الرئيس بري: لبنان في عين عاصفة الارهاب وعلى الجميع قراءة مشهد الشمال الحزين

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “لبنان وشماله الابي والمحروم في عين عاصفة الارهاب”، وتابع “دائما المؤسسة العسكرية والقوى الامنية ضباطا ورتباء وافرادا تضحيات وأداء لا يقبل القسمة وبذل حتى الشهادة، إفتداء للوطن وصونا لوحدته واستقراره وحماية لسلمه الاهلي”.

ودعا الرئيس بري الاحد “الجميع لقراءة مشهد الشمال الحزين، فالبداية تبدأ من هناك، من لدن لغة الشهداء، لغة الجيش والقوى الامنية، فمن لا يفهم لغتهم في هذه اللحظات الحرجة، لا يمكن أن يفهم لغة وطنه”، وتابع “الرحمة للشهداء وأحر التعازي لذويهم وللمؤسسة العسكرية ولكل اللبنانيين والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام