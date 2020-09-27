دياب استنكر الاعتداء الارهابي على الجيش اللبناني

استنكر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الاعتداء الارهابي على المؤسسة العسكرية.

وقال دياب الاحد “مرة جديدة يضرب الإرهاب وطننا ومرة جديدة يستشهد أبطال المؤسسة العسكرية في هجوم على موقع الجيش في عرمان، دفاعا عن لبنان وأهله ومنعا لافتعال الفتن والمشاكل في هذه المحنة الصعبة التي يمر بها البلد”.

واضاف دياب “إذ ندين بشدة الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، نعزي المؤسسة العسكرية وأهالي الشهيدين البطلين”، ونوه “بالإنجاز الأمني في وادي خالد”، وطالب “القوى السياسية بالتسريع في تشكيل حكومة تستطيع معالجة المشاكل التي يواجهها لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام