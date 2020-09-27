دياب استنكر الاعتداء الارهابي على الجيش اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 15:50

دياب استنكر الاعتداء الارهابي على الجيش اللبناني

منذ 20 mins 27 September، 2020
الرئيس حسان دياب
لبنان

استنكر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الاعتداء الارهابي على المؤسسة العسكرية.

وقال دياب الاحد “مرة جديدة يضرب الإرهاب وطننا ومرة جديدة يستشهد أبطال المؤسسة العسكرية في هجوم على موقع الجيش في عرمان، دفاعا عن لبنان وأهله ومنعا لافتعال الفتن والمشاكل في هذه المحنة الصعبة التي يمر بها البلد”.

واضاف  دياب “إذ ندين بشدة الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، نعزي المؤسسة العسكرية وأهالي الشهيدين البطلين”، ونوه “بالإنجاز الأمني في وادي خالد”، وطالب “القوى السياسية بالتسريع في تشكيل حكومة تستطيع معالجة المشاكل التي يواجهها لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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