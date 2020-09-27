الحكومة الأرمينية تعلن حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب أحداث ناغورني قرة- باغ

أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قرة باغ. وكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على موقع “فيسبوك” الأحد “يتم الإعلان عن حالة الحرب والتعبئة العامة بقرار من حكومة جمهورية أرمينيا. وسيسري القرار بعد نشره رسمياً. إنني أدعو الجنود المعينين في القوات إلى المثول أمام مفوضياتهم العسكرية في المناطق”.

هذا وأعلن المتحدث باسم زعيم ناغورني قرة- باغ، فغرام بوغوسيان الأحد، أن رئيس جمهورية ناغورنو قرة باغ المعترف بها من جانب واحد أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

وفي وقت سابق من الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن “القوات المسلحة الأرمينية قصفت المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في ناغورني قرة- باغ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون”. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ “تعرضت لهجمات جوية وصاروخية”. وأفاد المتحدث الصحفي باسم رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ المعترف بها من جانب واحد، فغرام بوغوسيان، أن المناطق المدنية في قرة باغ، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، قد تعرضت لنيران المدفعية، ودعا السكان للنزول إلى الملاجىء.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ. وزارة الدفاع الأرمينية صرحت أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك “خسائر في القوات العاملة”. الجيش الأذربيجاني أعلن عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

المصدر: سبوتنيك