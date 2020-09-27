الجيش اللبناني أوقف خمسة من أقرباء الإرهابي القتيل عمر بريص هم عماه و.ب. و ح.ب.، وإبنا عمه خ.ب. و ع.ب.، وأحد أنسبائه غ.ح. (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 15:50
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قوى الأمن الداخلي: تنفيذ عملية أمنية لمحاصرة منزل كانت تتواجد فيه خلية إرهابية تعمل لصالح داعش في بلدة الفرض بوادي خالد
قوى الأمن الداخلي: عناصر الخلية بادروا إلى إطلاق النار باتجاه القوة المهاجمة فتم الرد عليهم وقتل جميع الإرهابيين
الجيش اللبناني: استشهاد عسكريين اثنين في إطلاق نار من قبل إرهابيين باتجاه أحد مراكزنا في عرمان بالمنية
الجيش اللبناني: عناصرنا ردوا على مصدر النيران بالمثل ما أدى إلى مقتل أحد الإرهابيين وفرار الآخرين والعمل جار لتوقيفهم
الرئيس ميشال عون دان الاعتداء الإرهابي على موقع الجيش في عرمان وحيا الشهيدين اللذين تصديا مع رفاقهما لمنفذ الاعتداء
الرئيس عون نوه بالإنجاز الأمني الذي حققته قوى الأمن في مواجهة المجموعة الإرهابية في وادي خالد وتمكنها من القضاء عليها
الرئيس نبيه بري تعليقاً على الاستهدافات الإرهابية: الدعوة للجميع لقراءة مشهد الشمال الحزين
الرئيس بري: من لا يفهم لغة الشهداء لغة الجيش والقوى الأمنية في هذه اللحظات الحرجة لا يمكن أن يفهم لغة وطنه
الرئيس بري: دائماً للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية أداء لا يقبل القسمة وبذلاً حتى الشهادة فداء للوطن وصوناً لوحدته
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية هدفه إثارة الفتن وضرب الأمن
النائب ابراهيم الموسوي: الإرهاب التكفيري والعدو الصهيوني وجهان لعملة واحدة ومعادلة جيش شعب مقاومة أثبتت نجاحها في دحرهما
الشيخ ماهر عبد الرزاق: إيقاظ خلايا إرهابية أمر مدبر من الخارج لإكمال مسلسل نشر الفوضى وضرب لبنان في أمنه واستقراره
الرئيس عون: سألتزم بقسمي على احترام الدستور وصون استقلال الوطن ووحدته وسأبقى سداً منيعاً بوجه كل من يحاول المس بمضمونه
المكتب الإعلامي للحريري يؤكد أنه ليس مرشحاً لتولي تشكيل الحكومة الجديدة لكنه على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي
النائب محمد خواجة: أول من تنطبق عليه عبارة "سيعضون أصابعهم ندامة" هو الرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي
النائب خواجة: لبنان كله تضرر من اعتذار الرئيس المكلف ويجب رسم خطوط جديدة لتشكيل الحكومة وفقاً للمبادرة الفرنسية
المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعلن عن إصابته بفيروس كورونا
وزير الخارجية السوري أمام الدورة الـ75 للأمم المتحدة: نجاح اللجنة الدستورية لا يتحقق إلا بعدم التدخل الخارجي في أعمالها
الوزير وليد المعلم: وجود القوات الأميركية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال ولن ندخر جهداً لإنهائه
سوريا والأردن تعلنان عن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين أمام حركة الشاحنات بالاتجاهين
تظاهرات مطالبة برحيل رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو ومحاكمته رغم الإغلاق الشامل والقيود المشددة بسبب فيروس كورونا
الجيش الإيراني يزيح الستار عن 7 منجزات جديدة بينها صاروخ "ذو الفقار بصير" البالستي البحري البالغ مداه 700 كلم
اتفاق بين الأطراف اليمنية على تبادل 1080 أسيراً برعاية الأمم المتحدة
قتلى وجرحى مدنيين وعسكريين في مواجهات عنيفة بين الجيش الأذربيجاني وانفصاليين في منطقة قره باغ المتنازع عليها مع أرمينيا
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: لن تذهب دماء قتلانا هدراً وإقليم قره باغ لنا ونحن ندافع عن أراضينا
الحكومة الأرمينية تقرر إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في منطقة قره باغ
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: أظهرت أرمينيا مرة أخرى أنها أكبر تهديد على السلام والأمان في المنطقة
وزير الدفاع التركي: موقف أرمينيا العدواني أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز وعليها الرجوع فوراً عنه
الخارجية الروسية: وزيرا خارجية روسيا وتركيا يؤكّدان في اتصال هاتفي على ضرورة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناغورني قره باغ والالتزام بوقف إطلاق النار
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني أوقف خمسة من أقرباء الإرهابي القتيل عمر بريص هم عماه و.ب. و ح.ب.، وإبنا عمه خ.ب. و ع.ب.، وأحد أنسبائه غ.ح. (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 1 ساعة
27 September، 2020
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