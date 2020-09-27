الجيش اللبناني أوقف خمسة من أقرباء الإرهابي القتيل عمر بريص هم عماه و.ب. و ح.ب.، وإبنا عمه خ.ب. و ع.ب.، وأحد أنسبائه غ.ح. (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 15:50

الجيش اللبناني أوقف خمسة من أقرباء الإرهابي القتيل عمر بريص هم عماه و.ب. و ح.ب.، وإبنا عمه خ.ب. و ع.ب.، وأحد أنسبائه غ.ح. (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 1 ساعة 27 September، 2020
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