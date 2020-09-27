الطقس في لبنان.. ارتفاع اضافي بدرجات بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين صافيا إجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى بعد ظهر يوم الأربعاء حيث يتحول الى متقلب.

– المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل : من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل .

– الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين: صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الثلاثاء:صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء خطراندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، تبدا درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي والملموس فيتحول الطقس الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من المساء بخاصة في المناطق الشمالية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 75 بالمئة.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام