أرمينيا تعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة على خلفية التصعيد في قره باغ

أعلنت الحكومة الأرمنية اليوم الأحد الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة على خلفية التصعيد العسكري مع أذربيجان في إقليم قره باغ.

وقال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في بيان له “المواطنون الأعزاء، تم الآن بقرار من الحكومة إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أرمينيا”، وتابع “أدعو جميع أفراد الاحتياط للحضور إلى مقرات المفوضيات العسكرية”.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، إن “آلاف المواطنين يريدون التسجيل كمتطوعين للذهاب إلى جبهات قره باغ”، مؤكدة في الوقت نفسه أنه “ليست هناك حاجة حاليا لتجنيد متطوعين”.

المصدر: روسيا اليوم