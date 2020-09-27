الجيش اللبناني يداهم في بحنين المنية شمال لبنان محيط منزل الارهابي الذي نفذ الاعتداء على معسكر عرمان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 13:06

الجيش اللبناني يداهم في بحنين المنية شمال لبنان محيط منزل الارهابي الذي نفذ الاعتداء على معسكر عرمان

منذ 1 ساعة 27 September، 2020
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