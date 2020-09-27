الجيش اللبناني يداهم في بحنين المنية شمال لبنان محيط منزل الارهابي الذي نفذ الاعتداء على معسكر عرمان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 13:06
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قوى الأمن الداخلي: تنفيذ عملية أمنية لمحاصرة منزل كانت تتواجد فيه خلية إرهابية تعمل لصالح داعش في بلدة الفرض بوادي خالد
قوى الأمن الداخلي: عناصر الخلية بادروا إلى إطلاق النار باتجاه القوة المهاجمة فتم الرد عليهم وقتل جميع الإرهابيين
الجيش اللبناني: استشهاد عسكريين اثنين في إطلاق نار من قبل إرهابيين يستقلون سيارة باتجاه أحد مراكزنا في عرمان- المنية
الجيش اللبناني: عناصرنا ردوا على مصدر النيران بالمثل ما أدى إلى مقتل أحد الإرهابيين وفرار الآخرين والعمل جار لتوقيفهم
الرئيس ميشال عون دان الاعتداء الإرهابي على موقع الجيش في عرمان وحيا الشهيدين اللذين تصديا مع رفاقهما لمنفذ الاعتداء
الرئيس عون نوه بالإنجاز الأمني الذي حققته قوى الأمن في مواجهة المجموعة الإرهابية في وادي خالد وتمكنها من القضاء عليها
عون: سألتزم بقسمي على احترام الدستور وصون استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسأبقى سداً منيعاً بوجه كل من يحاول المس بمضمونه
النائب ابراهيم الموسوي: الإرهاب التكفيري والعدو الصهيوني وجهان لعملة واحدة ومعادلة جيش شعب مقاومة أثبتت نجاحها في دحرهما
الشيخ ماهر عبد الرزاق يستنكر الهجوم على الجيش: إيقاظ خلايا إرهابية أمر مدبر لإكمال مسلسل نشر الفوضى وضرب لبنان في أمنه
النائب محمد خواجة: أول من تنطبق عليه عبارة "سيعضون أصابعهم ندامة" هو الرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي
النائب خواجة: لبنان كله تضرر من اعتذار الرئيس المكلف ويجب رسم خطوط جديدة لتشكيل الحكومة وفقاً للمبادرة الفرنسية
المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعلن عن إصابته بفيروس كورونا
وزير الخارجية السوري أمام الدورة الـ75 للأمم المتحدة: نجاح اللجنة الدستورية لا يتحقق إلا بعدم التدخل الخارجي في أعمالها
الوزير وليد المعلم: وجود القوات الأميركية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال ولن ندخر جهداً لإنهائه
سوريا والأردن تعلنان عن إعادة فتح معبر نصيب جابر الحدودي بين البلدين أمام حركة الشاحنات بالاتجاهين
إعلام العدو: حريق ضخم في مصنع في عكا والنيران تمتد إلى المنازل
الجيش الإيراني يزيح الستار عن 7 منجزات جديدة بينها صاروخ "ذو الفقار بصير" البالستي البحري البالغ مداه 700 كلم
أذربيجان تؤكّد أنّها شنت عملية مضادة بعدما تعرضت لهجوم من انفصاليي منطقة قره باغ الحدودية مع أرمينيا
الرئاسة الأذربيجانية: سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين في المواجهات العنيفة في منطقة قره باغ
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: لن تذهب دماء قتلانا هدراً وإقليم قره باغ لنا ونحن ندافع عن أراضينا
الحكومة الأرمينية تقرر إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في منطقة قره باغ
المتحدث باسم الرئاسة التركية: ندين الهجوم الأرميني على أذربيجان ونؤكّد دعمنا الكامل لها
الخارجية التركية تدين بشدة الهجوم الأرميني على أذربيجان وتعتبره انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي
الخارجية الروسية تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة قره باغ وبدء مفاوضات مباشرة لتخفيف التصعيد
مصادر يمنية تعلن عن التوصل لاتفاق حول تبادل الأسرى خلال مفاوضات جنيف بين الوفد الوطني ووفد حكومة هادي
قتيل و11 جريحاً في حادث إطلاق نار في ولاية أيوا الأميركية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يداهم في بحنين المنية شمال لبنان محيط منزل الارهابي الذي نفذ الاعتداء على معسكر عرمان
منذ 1 ساعة
27 September، 2020
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