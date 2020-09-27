إصابة النائب جبران باسيل بكورونا

قال المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إن “باسيل ‏اكتشف السبت انه مصاب بفيروس الكورونا وقد استكمل كل الفحوصات اللازمة ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا”. وتابع “لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لابلاغ كل من خالطهم مؤخرا، إذ لا يمكن الاتصال بهم افراديا، وللاعتذار منهم ايضاً لعدم معرفته بالامر قبل ذلك”.

ولفت البيان الى ان “النائب باسيل سيحجر نفسه طبعاً لحين يتغلّب على الفيروس بإذن الله، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفّرة”، واضاف “النائب باسيل يشكر مسبقا كل من يرغب الاطمئنان عليه‏ وهو لا يريد ان يزعج أحداً، ويؤكد أنه ‏بحالة صحية جيدة وسيلتقي الكثيرين الكترونيا”. ‏

وتمنى باسيل على “كل اللبنانيين الالتزام بوسائل الحماية ‏والعلاج من الكورونا وأخذ الأمر على محمل الجدّ، ‏لما لهذا الفيروس من قدرة فتّاكة ‏على ضرب المجتمع وشلّه”.

المصدر: بريد الموقع