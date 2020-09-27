الشيخ عبد الرزاق استنكر الاعتداء على الجيش: ما يصيبه يصيب كل لبنان

استنكر رئيس حركة “الاصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبدالرزاق الاعتداء على الجيش اللبناني. واعتبر أنه “اعتداء على كل أهلنا في عكار ولبنان”.

وأكد الشيخ عبد الرزاق في بيان له الاحد “أننا في عكار الى جانب الجيش في مواجهة الارهابيين المجرمين”، وتابع “ما يصيب المؤسسة العسكرية يصيب كل عكاري وكل لبنان والمؤسسة العسكرية موجودة في كل بيت عكاري، لذلك نؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في عكار، ونحن كلنا ثقة بأن الجيش سوف يضرب بيد من حديد ولن يتهاون مع كل ارهابي مجرم”.

وبارك الشيخ عبد الرزاق للجيش انتصاره وقدرته على “إنهاء مخطط الارهابيين والحفاظ على أمن لبنان واستقراره”.

وقال: “المطلوب منا جميعا أن نواجه هذه المؤامرة الخبيثة على بلدنا بوحدة الصف والموقف وبصبر وإيمان. ويجب علينا جميعا أن نغلب مصلحة وطننا وأهلنا على كل مصالح الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام