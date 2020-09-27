تصعيد عسكري جديد حول قره باغ

اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان صباح اليوم الاحد أذربيجان بشن هجوم على قره باغ، في حين تحدثت باكو عن تعرض أراضيها على خط التماس لقصف أرمني.

وقال باشنيان “العدو بدأ هجوما باتجاه قره باغ، الجيش يسيطر على الوضع بنجاح”.

من جهته، صرح متحدث باسم رئيس جمهورية “قره باغ” غير المعترف بها بأن “عاصمة الإقليم ستيباناكيرت تعرضت للقصف من قبل القوات الأذرية”.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية إن “قواتها أسقطت مروحيتين أذربيجانيتين وثلاث طائرات مسيرة”، محملة قيادة أذربيجان “كامل المسؤولية عما يحدث”.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن “أرمينيا شنت قصفا مكثفا لمواقع الجيش الأذربيجاني والبلدات الواقعة قرب خط التماس”، مشيرة إلى “سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين”، وأضافت أن “الجيش يتخذ إجراءات جوابية وأن الوضع العملياتي تحت السيطرة”.

وأكدت الوزارة الأذربيجانية “حقيقة إسقاط مروحية تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية في قره باغ”، مضيفة أن “أفراد طاقمها على قيد الحياة”.

وتأتي هذه التطورات بعد شهرين من تصعيد عسكري شهدته المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان منتصف يوليو/تموز الماضي، يتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب فيه.

المصدر: روسيا اليوم