اعتقال شقيق رئيس وزراء كوسوفو السابق ونقله إلى لاهاي للمحاكمة

سلمت كوسوفو نسيم هاراديناي، شقيق رئيس الوزراء الكوسوفي السابق، راموش هاراديناي، إلى لاهاي لمحاكمته عن جرائم حرب، بعد اعتقاله في بلده.

وقال مكتب المدعي الخاص لكوسوفو في لاهاي، في بيان أمس السبت إن “بعثة الشرطة والعدالة الأوروبية (يوليكس) اعتقلت نسيم هاراديناي وفقا لمذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه”، وأشار إلى أن “هاراديناي تم نقله إلى لاهاي وسيبقى في معتقل المحكمة حتى انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمته”.

ومنذ بداية عام 2019، استدعى مكتب المدعي الخاص لكوسوفو 40 عضوا سابقا في جيش تحرير كوسوفو للإدلاء بشهاداتهم.

وتأسست المحكمة الخاصة ومكتب المدعي الخاص بكوسوفو في عام 2011 بموجب اتفاقية بين كوسوفو والاتحاد الأوروبي للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في المنطقة خلال الفترة 1998-2000 ومقاضاة مرتكبيها.

المصدر: روسيا اليوم