الجيش اللبناني فجر حزاما ناسفا كان بحوزة الارهابي الذي قتل عند مدخل معسكر عرمان

سمع دوي انفجار في منطقة المنية شمال لبنان ناتج عن تفجير الجيش الحزام الناسف الذي كان بحوزة الارهابي الذي قتل عند مدخل ثكنة عرمان العسكرية، حيث كان يحاول الاعتداء والوصول الى داخل قيادة الكتيبة في منطقة دير عمار مع مجموعة ارهابية فجر الاحد ما ادى الى استشهاد عسكريين ومقتل الارهابي على الفور.

وكانت قد تعرضت تعرضت ثكنة الجيش اللبناني في منطقة عرمان لاطلاق نار من قبل ارهابيين يستقلون سيارة فجر الاحد ما ادى الى استشهاد عسكري وجرح عنصرين اخرين، وعلى الفور عملت وحدات الجيش على تطويق المكان وملاحقة المجموعة المعتدية ما ادى الى مقتل ارهابي وجرح اخرين.

وقد وصلت تعزيزات عسكرية الى المكان وعملت على قطع الطرقات المؤدية الى الثكنات العسكرية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام