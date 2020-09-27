وحدات الجيش اللبناني عملت على تطويق المكان وملاحقة المجموعة المعتدية ما ادى الى مقتل ارهابي وجرح آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2020 - 02:36
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1280 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة
مراسل المنار: انتهاء العملية الامنية في منطقة وادي خالد بمقتل 13 ارهابيا واعتقال 15 وهروب اثنين وجاري العمل لتوقيفهما
رئاسة الجمهورية: الرئيس المكلف لم يقدم للرئيس عون في زياراته الست أي صيغة حكومية أو أسماء لتشكيلة حكومية جاهزة
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يقبل اعتذار الرئيس المكلف وسيتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور
الرئيس بري: لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها ولكن هناك من اغرقها فيما يخالف كل الاصول المتبعة
الرئيس بري: المبادرة الفرنسية روحها وجوهرها الاصلاحات والحكومة هي الآلة التي عليها ان تنفذ هذه الاصلاحات بعد اقرارها
الرئيس بري: كل الكتل مع الاصلاحات والمجلس أكثر المتحفزين لاقرار ما يجب ومتمسكون بالمبادرة الفرنسية وفقا لمضمونها
دياب: اعتذار الرئيس المكلف يستوجب الإسراع بإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية قادرة على التعامل مع المرحلة الصعبة
النائب سعد الحريري: اللبنانيون يضعون اعتذار اديب بخانة المعرقلين الذي لم تعد هناك حاجة لتسميتهم
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر: نتمسك بالمبادرة الفرنسية القائمة على أولوية تشكيل حكومة تنفذ البرنامج الإصلاحي
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر: المهم هو قدرة الحكومة على الإنجاز وأن تحصل على ثقة المجلس النيابي
وكالة سانا: استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين بريف الحسكة
أ.ف.ب: منظمة الصحة العالمية تخشى تسجيل مليوني وفاة بالفيروس ودعوات لإتاحة اللقاحات للجميع
رئيس هيئة الاركان الايرانية اللواء محمد باقري يزور العراق غدا للبحث بالتعاون العسكري والامني بين البلدين
بايدن: ترامب سيركز مناظراته القادمة على هجمات شخصية ضدي فهذا اقصى ما يعرفه
بايدن: ترامب سيركز مناظراته القادمة على هجمات شخصية ضدي فهذا اقصى ما يعرفه
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الوكالة الفرنسية: كورونا تسبب بوفاة ما لا يقل عن 993.438 شخصا في العالم منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وحدات الجيش اللبناني عملت على تطويق المكان وملاحقة المجموعة المعتدية ما ادى الى مقتل ارهابي وجرح آخرين
منذ 30 mins
27 September، 2020
اعتداء على الجيش
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