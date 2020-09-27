وحدات الجيش اللبناني عملت على تطويق المكان وملاحقة المجموعة المعتدية ما ادى الى مقتل ارهابي وجرح آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2020 - 02:36

وحدات الجيش اللبناني عملت على تطويق المكان وملاحقة المجموعة المعتدية ما ادى الى مقتل ارهابي وجرح آخرين

منذ 30 mins 27 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة